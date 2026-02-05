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Голова-ластик

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 400₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Показ фильма Дэвида Линча на языке оригинала с русскими субтитрами. Сюрреалистический полнометражный дебют Дэвида Линча, сразу шедевр, вершина и квинтэссенция всего творчества. Угрюмый и одинокий Генри внезапно становится отцом ребенка-мутанта, похожего на закутанного в бинты головастика. И женится на его матери — Мэри. Но в одну дождливую ночь она уходит жить к родителям, а Генри, оставшийся наедине с ребенком, начинает медленно сходить с ума.

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