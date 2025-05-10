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Геометрические пейзажи

Станция Вольных почт при Храме Свт. Иннокентия Московского, проспект Ленина, 11А

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Бесплатно
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Выставки

Про событие

Выставка Марии Азёрной, где природа раскрывается через призму фигурных абстракции. Вместо буквального изображения, автор обращается к универсальному языку геометрических форм, выражая глубокое и личное восприятие мира. Каждое полотно — это диалог с природой, отражение её внутренних ритмов и гармоничной связи с человеком. Зритель приглашается к свободной интерпретации, постижению скрытых смыслов и философской глубины работ. Выставка — приглашение к созерцанию и переосмыслению. Геометрические формы становятся символами гармонии, спокойствия и безграничного потенциала природы, отражая глубокие размышления о месте человека в мире. Открытие выставки 10 мая в 19:00. Приходи насладиться китайским чаем, медитативной музыкой и обществом друг друга. Приноси с собой цветы и угощения к чаю. Вход по записи в тг.

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