Выставка Марии Азёрной, где природа раскрывается через призму фигурных абстракции. Вместо буквального изображения, автор обращается к универсальному языку геометрических форм, выражая глубокое и личное восприятие мира. Каждое полотно — это диалог с природой, отражение её внутренних ритмов и гармоничной связи с человеком. Зритель приглашается к свободной интерпретации, постижению скрытых смыслов и философской глубины работ. Выставка — приглашение к созерцанию и переосмыслению. Геометрические формы становятся символами гармонии, спокойствия и безграничного потенциала природы, отражая глубокие размышления о месте человека в мире. Открытие выставки 10 мая в 19:00. Приходи насладиться китайским чаем, медитативной музыкой и обществом друг друга. Приноси с собой цветы и угощения к чаю. Вход по записи в тг.