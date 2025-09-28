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Гаспар Ноэ: кино после шока

Нью Бар
улица 8 Марта, 8Д

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Фильмы Гаспара Ноэ — это всегда больше, чем кино. Это опыт, способный выбить зрителя из привычного ритма восприятия, заставить тело реагировать прежде, чем включается разум. В его картинах камера кружит и падает, время рассыпается, а экран превращается в психоделический портал. «Необратимость», «Экстаз», «Вход в пустоту» — каждое произведение Ноэ работает на границе между искусством и провокацией, между философией и физиологией. Шок у него — не самоцель, а метод: разрушая привычные формы, режиссёр заставляет задуматься о природе памяти, желания, смерти и наслаждения. На лекции поговоришь о том, как Ноэ соединяет радикальные визуальные приёмы с философскими вопросами, почему его кино вызывает столь острые реакции и можно ли увидеть в нём не только насилие, но и путь к особому опыту свободы. После лекции посмотришь фильм «Необратимость». Лекцию проведёт младший научный сотрудник Института философии и права, философ, кинокритик, создатель проектов Окно в кино и История Идей Михаил Витушко.

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