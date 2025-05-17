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Фестиваль осознанного потребления Garazhka

ТЦ Мега, улица Металлургов, 87

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Если современное искусство, это про тебя и о тебе, приходи 17 и 18 мая на фест. Что будет: — локальные бренды с новым взглядом на привычное; — крутые находки на гаражной распродаже, от которых ёкает в сердце; — бесплатные мастер-классы для развития творчества и искусства; — сортировка, чтобы продлить жизнь планете; — безвозмездный обмен вещами; — тату, пирсинг, «быстрые свадьбы», таролог и другие интерактивы. 17-18 мая с 12:00-19:00

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