Если современное искусство, это про тебя и о тебе, приходи 17 и 18 мая на фест. Что будет: — локальные бренды с новым взглядом на привычное; — крутые находки на гаражной распродаже, от которых ёкает в сердце; — бесплатные мастер-классы для развития творчества и искусства; — сортировка, чтобы продлить жизнь планете; — безвозмездный обмен вещами; — тату, пирсинг, «быстрые свадьбы», таролог и другие интерактивы. 17-18 мая с 12:00-19:00