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UMN: Frame Up Perfomances

РукиВверхБар
улица Радищева, 25

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Стендап

Про событие

Выступления на этой площадке — это не просто танцы, а настоящие концептуальные шоу, где каждая постановка превращается в захватывающий мини-спектакль. Артисты мастерски синтезируют танец, драму и визуальное искусство, предлагая зрителю свежий, порой провокационный взгляд на современную хореографию. Они исследуют эстетику человеческого тела, его пластику и выразительность, создавая на сцене гипнотизирующее действо. Каждый номер — это глубокая идея, воплощенная через движение, костюмы и свет, погружающая в магию современного пластического театра и оставляющая яркое послевкусие. Лайнап: 21:00 Ava Performance — В своих шоу артисты показывают свежий взгляд на современное искусство танца, эстетики женского тела и магию современного пластического театра. 22:00 Р27 — Концепт-шоу, где каждый элемент важен и где каждая деталь помогает раскрыть смысл танца.

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