Лекции, дискуссии и мастер-классы — от ДНК бренда до нейродизайна, от ресторанных концепций до новых городских пространств. 7 площадок в Екатеринбурге и 6 в городах области. 100+ спикеров из 10+ стран, 8 тематических треков: мода, архитектура, дизайн, IT, медиа, кино, гастро и стартапы. Среди спикеров: Яна Чурикова, Сергей Рязанский, Ирина Горбачёва, Лилия Рах, Гоша Карцев, Андрей Шмаков, Артём Геллер, Алексей Парфун и ещё десятки профессионалов.