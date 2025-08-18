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  1. Екатеринбург
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Фестиваль креативных индустрий

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Бесплатно
Возраст 18+
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Лекции, дискуссии и мастер-классы — от ДНК бренда до нейродизайна, от ресторанных концепций до новых городских пространств. 7 площадок в Екатеринбурге и 6 в городах области. 100+ спикеров из 10+ стран, 8 тематических треков: мода, архитектура, дизайн, IT, медиа, кино, гастро и стартапы. Среди спикеров: Яна Чурикова, Сергей Рязанский, Ирина Горбачёва, Лилия Рах, Гоша Карцев, Андрей Шмаков, Артём Геллер, Алексей Парфун и ещё десятки профессионалов.

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