ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Фассбиндер: история страстей и катастроф

Нью Бар
улица 8 Марта, 8Д

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Лекция + просмотр фильма «Тоска Вероники Фосс», 1982. Райнер Вернер Фассбиндер — enfant terrible немецкого кино, режиссёр, который прожил жизнь как марафон и оставил более сорока фильмов за неполные 37 лет. Его кинематограф — это хроника страстей и катастроф, где любовь становится испытанием, а история — холодной силой, разрушающей частное. В «Страх съедает душу» он показал невозможность любви вне классовых и расовых барьеров, в «Горьких слезах Петры фон Кант» — зависимость чувств от власти и боли, в «Лили Марлен» и «Мари Браун, брак по-немецки» — превращение личных судеб в аллегорию послевоенной Германии. Его грандиозный сериал «Берлин, Александрплац» стал эпосом о человеке, сломленном историей, а в «В год тринадцати лун» меланхолия и отчуждение достигают трагической обнажённости. На лекции поговоришь о том, как Фассбиндер соединял эстетику Голливуда и театральность Брехта, как через хаос страстей писал историю Германии и почему его фильмы до сих пор тревожат и ранят.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста