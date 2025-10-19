Лекция + просмотр фильма «Тоска Вероники Фосс», 1982. Райнер Вернер Фассбиндер — enfant terrible немецкого кино, режиссёр, который прожил жизнь как марафон и оставил более сорока фильмов за неполные 37 лет. Его кинематограф — это хроника страстей и катастроф, где любовь становится испытанием, а история — холодной силой, разрушающей частное. В «Страх съедает душу» он показал невозможность любви вне классовых и расовых барьеров, в «Горьких слезах Петры фон Кант» — зависимость чувств от власти и боли, в «Лили Марлен» и «Мари Браун, брак по-немецки» — превращение личных судеб в аллегорию послевоенной Германии. Его грандиозный сериал «Берлин, Александрплац» стал эпосом о человеке, сломленном историей, а в «В год тринадцати лун» меланхолия и отчуждение достигают трагической обнажённости. На лекции поговоришь о том, как Фассбиндер соединял эстетику Голливуда и театральность Брехта, как через хаос страстей писал историю Германии и почему его фильмы до сих пор тревожат и ранят.