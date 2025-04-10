«Фарго» имел крупный коммерческий успех, сделал звёздами до этого мало известных актёров Фрэнсис Макдорманд и Уильяма Мэйси, а также неоднократно признавался лучшим фильмом братьев Коэн. Приноси вкусняшки и хорошее настроение. Будешь гоняться за чемоданчиком с деньгами и вместе с героями расследовать преступление! Вход — донат для «мы тут»