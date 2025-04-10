Фарго
улица Малышева, 35, домофон 1, вход со двора
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
«Фарго» имел крупный коммерческий успех, сделал звёздами до этого мало известных актёров Фрэнсис Макдорманд и Уильяма Мэйси, а также неоднократно признавался лучшим фильмом братьев Коэн. Приноси вкусняшки и хорошее настроение. Будешь гоняться за чемоданчиком с деньгами и вместе с героями расследовать преступление! Вход — донат для «мы тут»
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