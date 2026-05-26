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Эстетика ужаса в кинематографе Дарио Ардженто

Музей Андеграунда
улица Добролюбова, 4

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 500₽
Возраст 18+

Про событие

Итальянский режиссер Дарио Ардженто превратил хоррор в высокое искусство, где страх становится не просто эмоцией, а визуальным опытом. Его фильмы — это роскошные, почти сюрреалистические полотна, где убийство поставлено как оперная сцена, а смерть обретает неестественную красоту. Ардженто совершил революцию, отказавшись от реализма. Его фирменный стиль — невероятно насыщенные цвета, прежде всего неестественно-яркий красный, заливающий экран в момент насилия. Свет в его картинах работает как самостоятельный персонаж: неоновая подсветка, цветные фильтры, причудливые тени превращают обычные интерьеры в сюрреалистические лабиринты, где пространство давит на зрителя.

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