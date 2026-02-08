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Эстетика ночи: вампир между мифом и философией

Нью Бар
улица 8 Марта, 8Д

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Вампир — одна из самых устойчивых фигур западного воображения. Он рождается в мифе, но каждый раз возвращается в культуре, меняя форму и смысл. В фильме «Интервью с вампиром» вампир перестаёт быть чудовищем и становится мыслителем поневоле — существом, обречённым на рефлексию, вину и бесконечное переживание времени. Ночь здесь — не просто пространство тьмы, а эстетическая и философская среда: зона вне морали дня, вне социальных ролей и линейного времени. На лекции поговоришь о том, как вампир оказывается фигурой предела — между жизнью и смертью, желанием и запретом, наслаждением и страданием. Разберёшь готическую эстетику как форму мышления, обсудишь бессмертие как проблему, а не привилегию, и увидишь, почему вампир так близок современному человеку, живущему в состоянии усталости, утраты смысла и бесконечного настоящего. Это разговор о красоте ночи, цене вечности и человеке, который слишком долго смотрит в темноту. Лекция + просмотр фильма «Интервью с вампиром», 1994

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