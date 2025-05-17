Искусство — зеркало, отражающее не только красоту мира, но и его тьму. Мистика, ужас и тайна позволяют исследовать самые глубокие страхи, фантазии и подсознательные желания. В ночь музеев класс искусств MIRvOIR подготовил для тебя жуткую атмосферу ужаса, который скрывается в музейной экспозиции. Погрузишься во тьму коллекций шедевров мирового искусства в поисках жутких видений. Узнаешь какой скульптор «хоронил» своих жертв в мраморе, какие картины заставляют сойти с ума и частицы проклятой души какого известного художника живут в его шедеврах. В художественной практике создашь портрет мраморной статуи в цветах. Будешь работать акрилом на холстах, используя золотую поталь. Творческий процесс пройдет под аккомпанемент мистической музыки и в сопровождении изысканных напитков. Мероприятие подходит для любого уровня художественной подготовки. Запись в тг.