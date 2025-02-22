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Эстетический арт-вечер: Путь самурая

Класс искусств «MIRVOIR» на Ленина, 48

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Завершение:

1600₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

«Бусидо» – это не просто фраза, а целая философия жизни, кодекс поведения, сформировавшийся в средневековой Японии. Он определял не только боевые навыки воина, но и его моральные принципы, отношение к смерти, долгу и чести. Философия самодисциплины, чести и верности продолжает влиять на мир и сегодня. Идея стремления к высшим идеалам нашла отражение во многих аспектах японской жизни, от бизнеса до боевых искусств. Класс искусств MIRvOIR приглашает тебя на эстетический арт-вечер в честь дня защитника отчества. Поговоришь о философии Бусидо, как кодекс чести самурая помогает людям в настоящем и что такое «путь война». В художественной практике распишешь деревянные мечи и кинжалы. На арт-вечер приглашаются и мужчины и женщины. Практика подходит для любого уровня уровня художественной подготовки. Запись в тг: https://t.me/azermari

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