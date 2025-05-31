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Эстетический арт-вечер: Лето будет красивым

Станция Вольных почт при Храме Свт. Иннокентия Московского, проспект Ленина, 11А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

В рамках проекта: «графические пейзажи» приходи на закрытие выставки, где пройдет художественная практика: «карта желаний/лето 2025». Под сопровождение изысканных  напитков и угощений, создашь коллаж, который станет визуальным воплощением твоих летних стремлений. Карта желаний — это окно в мир возможностей, сотканное силой твоего воображения. Это мощный инструмент, притягивающий желаемое в жизнь, направляя подсознание к достижению целей. Вход свободный! Приходи с любимыми угощениями, напитками и вдохновляющими журналами. Вход по записи в тг.

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