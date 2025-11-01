На концерте тебя ждут уже известные многим исполнители и хиты (да, да Хиллари Клинтон будет), но также и новые лица: — Виталий Коммерс, — СМЕЯН, — Женя Крапивин (ex MC KKK), — Vovkabro(FOL), — lee holly, — Viva La Slayer И парочка диджей сетов, чтобы люди не расходились пораньше, а еще бабок оставили в баре и ребята бы окупили организацию: — Василий Йоханссон (UK bass и просто качевое музло), — Гулливерский размерчик (Вайботроника) Строго 18+ строго никакого алкоголя с собой, покупай всё в баре.