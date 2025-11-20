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Если бы Кьеркегор вел блог о любви

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проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+

Про событие

Грустный и красивый человек — датский философ XIX века Сёрен Кьеркегор. Он писал о неповторимости и хрупкости человеческих чувств и собственной трагической влюбленности. В общем, человек вёл телеграм-канал до того, как это стало мейнстримом. Ты бы точно подписался — в его наследии с избытком тонкой иронии и игр со стилями письма, темами и авторской позицией. На лекции от историка философии Екатерины Гоглевой ты: — рассмотришь некоторые положения, пожалуй, самого поэтического философского учения о любви в истории мысли; — выяснишь, чем отличаются этическая и эстетическая любовь; — узнаешь, что нужно для «прыжка веры» и при чем тут перфоманс Марины Абрамович.

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