Грустный и красивый человек — датский философ XIX века Сёрен Кьеркегор. Он писал о неповторимости и хрупкости человеческих чувств и собственной трагической влюбленности. В общем, человек вёл телеграм-канал до того, как это стало мейнстримом. Ты бы точно подписался — в его наследии с избытком тонкой иронии и игр со стилями письма, темами и авторской позицией. На лекции от историка философии Екатерины Гоглевой ты: — рассмотришь некоторые положения, пожалуй, самого поэтического философского учения о любви в истории мысли; — выяснишь, чем отличаются этическая и эстетическая любовь; — узнаешь, что нужно для «прыжка веры» и при чем тут перфоманс Марины Абрамович.