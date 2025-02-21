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Escapist_lvl_30

мы тут
улица Малышева, 35

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Бесплатно
Возраст 16+
Вечеринки

Про событие

Escapist (основатель DIGITZ) вновь приглашает всех присоединиться к празднованию его Дня Рождения. специально к этому вечеру готовился концерт из 100% нового и уникального материала, а также аудиовизуальные сеты. В программе будут: - виджеинг lonerlono под микс из олдскульного нейрофанка от Escapist (скоро запостим подробности!). - Elevator to the Svr'd floor: совместный лайв Escapist и Михаила Маликова из stuck in elevator [dub metal]. - сольный лайв Escapist (впервые!) [ambient, illbient, industrial]. - повтор виджеинга по Евангелиону (lonerlono / Escapist / Current Value). Вход - донейшн

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