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English Debate club: Men vs Women

Химия лофт, улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+

Про событие

Понимать английский — одно, а вот смело начать говорить на нём — совсем другое. Часто страх и неуверенность сковывают, мешая преодолению языкового барьера. Но даже если ты поборол страхи и зажимы, иногда просто нет возможности хоть на время погрузиться в языковую среду, где можно попрактиковаться на реально интересные и актуальные темы. Для решения таких проблем и был создан English Debate club. На 2 часа ты совместно с единомышленниками окажешься в атмосфере полного погружения в английский, где у тебя будет возможность поделиться мнением. Темы ближайших дебатов: Мужчины против женщин: Gender Stereotypes Who Does It Better? You and the Society Групповые дебаты, на которых тебя ждут: — Ведущая с опытом преподавания 15 лет и отменным чувством юмора, — Новые интересные знакомства, — Живые дебаты на актуальные темы, — Практика языка в естественной среде общения, — Развитие навыков убедительной аргументации, — Командная работа: совместная работа с участниками, — Развитие критического мышления через анализ разных точек зрения, — Повышение уверенности в общении на английском. Требования: — Энтузиазм. Участие по записи, действует предоплата 300р. По вопросам записи писать в тг организатору.

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