Музыкальных справочник чувств и эмоций — в лице четырёх замечательных уральских групп с соответствующими наименованиями. В программе: внимание (эмо, панк, хип-хоп и чего только не), Ревность (пост-гранж и всякое разное), неловкость (эмо и ещё раз эмо), вежливость (инди-рок, дрим-поп, новые старые песни), + секретный гость (о котором, в целом, догадаться несложно!) Также в течение вечера будет проводиться «Гадание по словарю»: узнай, какое слово предначертано тебе судьбой. Потому что судьбу не обманешь! А обладателей категории билетов «Барный» с радостью угостят велком-дринком на баре. 18+, FC/DC