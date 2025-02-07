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Эмотезаурус

Нью Бар
улица 8 Марта, 8Д

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Завершение:

от 650₽ до 849₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

Музыкальных справочник чувств и эмоций — в лице четырёх замечательных уральских групп с соответствующими наименованиями. В программе: внимание (эмо, панк, хип-хоп и чего только не), Ревность (пост-гранж и всякое разное), неловкость (эмо и ещё раз эмо), вежливость (инди-рок, дрим-поп, новые старые песни), + секретный гость (о котором, в целом, догадаться несложно!) Также в течение вечера будет проводиться «Гадание по словарю»: узнай, какое слово предначертано тебе судьбой. Потому что судьбу не обманешь! А обладателей категории билетов «Барный» с радостью угостят велком-дринком на баре. 18+, FC/DC

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