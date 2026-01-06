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Ёлка Мёртвых Анархистов

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

В уютном трактире всех ведьм, вурдалаков, пиратов и графинь приглашают отметить Новый Год. Встретишься с «Тайной Театра», будешь петь любимые песни, водить хороводы и пить вино хоббитов.

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