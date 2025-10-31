Это официальное приглашение на Мексиканский вечер Мёртвых в честь Хэлоуина в баре Критик. Большая тематическая ночь по мотивам мексиканского Дня (в этом случае вечера-ночи) мёртвых. Дресс-код: «Мексиканский День мёртвых». Цветочные венки, грим «калавера», черепа, яркие ткани. Дресс-код оценивается у входа и на конкурсах. Без наряда вход не запрещён, но на призы не претендует. Музыка: мексиканские мотивы Дня мёртвых от DJ’s. К cumbia, mariachi, latin-rock и ремиксам добавят танцевальные хиты. Программа вечера: — Конкурс костюмов. Регистрация у стойки бара до 22:00. Критерии: соответствие теме, оригинальность образа, качество грима, подача на сцене (до 30 секунд). Награждение в 23:00. Призы — 3 призовых места и сертификаты по 1000 рублей за каждое место. — Бирпонг. Быстрая сетка. Игры до двух побед. Финал — до трёх. Инвентарь выдают, за опрокидывание стола — техническое поражение. Приз — сертификат на 1000 рублей от бара. — Конкурс острых чипсов с чили и соусом Carolina Reaper. Конкурс называется: Чили Покер Фейс. Задача: не показывая эмоций от остроты продержаться 5 минут без воды и молока. Победитель определяется публично аплодисментами среди тех, кто показал меньше всего эмоций от остроты за 5 минут. После 5 минут тебя будет ждать молоко и йогурт на стойке бара. Регистрация в 22:00, само соревнование в 00:00. Бронь столов: по депозиту 1500р с человека (без предоплаты). Рекомендуется бронировать заранее; количество столов ограничено. Бронь столиков по тел. Фото/видео: на площадке работает фотограф. Попадание в кадр означает согласие на публикацию в соцсетях бара.