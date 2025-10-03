Инклюзивные экскурсии для всех желающих. Главные фишки экстрабилити-тура: — Неожиданные места для посещения: никаких скучных походов по музеям-галереям. Авто-мастерские, спортзалы, продюсерские центры и производства откроют тебе подробности своей тайной жизни и научат интересному. Места для каждого тура обязательно разные: контраст — это весело. — Принять участие может любой. Среди организаторов есть специалисты, помогающие делать прогулку максимально безопасной и интересной для людей с разными инвалидностями. — Ты можешь, — под чутким руководством проводника, — пройти весь маршрут или его часть с повязкой на глазах. В таком состоянии мир воспринимается совершенно иначе. — Обед. Ну кого такое не радует? В октябрьской программе тебя ждут: Уральский государственный театр эстрады, где ты: — заглянешь за кулисы театральной жизни; — узнаешь о деталях создания постановок от режиссера театра; — побываешь на малой сцене и, возможно, даже попробуешь себя в роли артиста. Головная библиотека Екатеринбурга, где участники: — познакомятся с культурой, историей и ценностями организации; — прикоснутся к живым носителям знаний и подчерпнут полезных идей; — узнают больше о внутренней работе библиотеки (эта работа только кажется спокойной и скучной). А ещё планируется традиционная бизнес-игра, которая проводится внутри группы на протяжении всего тура. Для бронирования места в группе пиши по номеру +79826731741 Александре (WhatsApp, Telegram). Количество мест ограничено (в отличие от твоих возможностей).