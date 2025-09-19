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Творческая точка «Гутенберг»
проспект Ленина, 8

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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Всех желающих продолжить насыщаться картинками из интернета в реальной жизни приглашают на выставку в Гутенберг. Выставка придумана и реализуется организаторами и художниками арт-маркета «Невинные гады». А это значит, что будет ярко, необычно, весело и чилово. Открытие 19 сентября в 18:00 Вход свободный.

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