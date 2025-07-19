Вместе с историком Екатериной Зориной погрузишься в историю создания уникального комплекса, узнаешь о секретах бытования и этапах реконструкции корпусов, познакомишься с ключевыми историческими лицами, которые работали в стенах комплекса и на протяжении 200 лет вносили значительный вклад в историю и развитие региона. Синара Центр разместился в одном из старейших архитектурных ансамблей Екатеринбурга XIX века — в зданиях бывшего госпиталя Верх-Исетского завода, который является объектом культурного наследия регионального значения. Событие пройдет в формате экскурсии-квиза, благодаря которому участники смогут узнать историю Центра Синара и региона, закрепить полученные знания на практике, принять участие в интерактивной игре и насладиться пешей прогулкой.