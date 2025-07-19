Экскурсия-квиз «по следам истории» по комплексу Синара
Верх-Исетский бульвар, 15/4
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 6+
Необычное
Про событие
Вместе с историком Екатериной Зориной погрузишься в историю создания уникального комплекса, узнаешь о секретах бытования и этапах реконструкции корпусов, познакомишься с ключевыми историческими лицами, которые работали в стенах комплекса и на протяжении 200 лет вносили значительный вклад в историю и развитие региона. Синара Центр разместился в одном из старейших архитектурных ансамблей Екатеринбурга XIX века — в зданиях бывшего госпиталя Верх-Исетского завода, который является объектом культурного наследия регионального значения. Событие пройдет в формате экскурсии-квиза, благодаря которому участники смогут узнать историю Центра Синара и региона, закрепить полученные знания на практике, принять участие в интерактивной игре и насладиться пешей прогулкой.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи