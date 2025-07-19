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Экскурсия-квиз «по следам истории» по комплексу Синара

Синара Центр
Верх-Исетский бульвар, 15/4

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 6+
Необычное

Про событие

Вместе с историком Екатериной Зориной погрузишься в историю создания уникального комплекса, узнаешь о секретах бытования и этапах реконструкции корпусов, познакомишься с ключевыми историческими лицами, которые работали в стенах комплекса и на протяжении 200 лет вносили значительный вклад в историю и развитие региона. Синара Центр разместился в одном из старейших архитектурных ансамблей Екатеринбурга XIX века — в зданиях бывшего госпиталя Верх-Исетского завода, который является объектом культурного наследия регионального значения. Событие пройдет в формате экскурсии-квиза, благодаря которому участники смогут узнать историю Центра Синара и региона, закрепить полученные знания на практике, принять участие в интерактивной игре и насладиться пешей прогулкой.

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