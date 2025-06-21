Автофестиваль на центральном стадионе. 150+ ярких тюнинг-проектов + дрифт-шоу и дрифт-такси! А также соревнования RC Drift, стенс лимбо, кастомайзинг одежды, временные татуировки, диджеи и точки питания. Жаждешь общения с единомышленниками, увлечёнными любимым делом? Где вместо негатива и непонимания — правильные оценки, советы и респекты? Хочешь крутых, ярких фотографий? Или же просто хорошо провести время? Уважаешь Стена Смита или хочешь узнать кто это, чёрт возьми? Тогда все дороги ведут на Ekb.Stadium.Meet. Здесь ждут всех, независимо от клуба и марки автомобиля. Главное — понимание этой культуры и поддержка общего движения.