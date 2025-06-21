ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Ekb.Stadium.Meet х Auto.Ru

Центральный стадион Екатеринбург Арена, улица Репина, 5

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 4500₽
Возраст 0+
Фестивали

Про событие

Автофестиваль на центральном стадионе. 150+ ярких тюнинг-проектов + дрифт-шоу и дрифт-такси! А также соревнования RC Drift, стенс лимбо, кастомайзинг одежды, временные татуировки, диджеи и точки питания. Жаждешь общения с единомышленниками, увлечёнными любимым делом? Где вместо негатива и непонимания — правильные оценки, советы и респекты? Хочешь крутых, ярких фотографий? Или же просто хорошо провести время? Уважаешь Стена Смита или хочешь узнать кто это, чёрт возьми? Тогда все дороги ведут на Ekb.Stadium.Meet. Здесь ждут всех, независимо от клуба и марки автомобиля. Главное — понимание этой культуры и поддержка общего движения.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Продолжая продолжать
Продолжая продолжать
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста