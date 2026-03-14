Нобура — потерянная планета, окутанная тайной. Согласно легенде, космическое существо пожертвовало собой, чтобы вдохнуть жизнь в её опустошённые земли. Его тело раскололось на эфир-камни пяти цветов, что сформировали отдельные биомы планеты и связали все живые существа с природой. Но вместе с камнями в мир проникла Бездна – хищная аномалия, готовая поглотить всё живое. Теперь вожди четырёх фракций должны объединиться перед лицом новой угрозы. Но что окажется сильнее — желание спасти планету или стремление подчинить опасную силу себе? Это стратегическая карточная настолка с красивым визуальным стилем. Игроки здесь выступают в роли предводителей фракций, объединивших силы для предотвращения надвигающегося вымирания, и в то же время борющихся друг с другом за господство. Тебя ждут асимметричные лидеры, продуманный сценарий, эффектные комбо и постоянное соревнование за ценные ресурсы.