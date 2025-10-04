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Дядя дядя

Центр Современной Драматургии
улица Малышева, 145АФ

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Это ритмический взрыв! Знакомый сюжет о несбывшихся мечтах обретает новую форму: дом-лимб, герои-узники, их монологи — зарифмованные удары по реальности под «жирные» биты. Резкое, грубое, тревожное действо балансирует между горьким фарсом и глубокой трагедией. Они обречены вечно считать зерно в своем заточении. Или... ритм этого безумия можно остановить? Спектакль, который заставит сердце биться в такт отчаянию Дяди Вани и Сони — и задаться вопросом: а не в лимбе ли ты?

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