Это ритмический взрыв! Знакомый сюжет о несбывшихся мечтах обретает новую форму: дом-лимб, герои-узники, их монологи — зарифмованные удары по реальности под «жирные» биты. Резкое, грубое, тревожное действо балансирует между горьким фарсом и глубокой трагедией. Они обречены вечно считать зерно в своем заточении. Или... ритм этого безумия можно остановить? Спектакль, который заставит сердце биться в такт отчаянию Дяди Вани и Сони — и задаться вопросом: а не в лимбе ли ты?