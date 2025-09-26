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Движ

Нирвана
Две площадки: Нирвана club, ул. Шевченко, 9; Корчма «Пристанище» ул. Бебеля, 124

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от 300₽ до 900₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

5 лет безумия! Единый билет на две площадки - Корчма «Пристанище» и Нирвана club. Готовься к полному улёту — легендарной движухе пятёра. Запасайся адреналином, тут соберутся те, кто дерeт шаблоны по полной программе и не грузится на систему: NAГАИNA — иной взгляд на рок музыку, жёсткие пачки и мощный драйв. ВИА ПК — чистый баттхёрт, тексты, которые бьют в цель. СЛЮНИ — андерграундный флоу, от которого сносит башню. ПОФИГУ — музыка для отбитых, кто не втирается в нормы. Не Для Всех — тот кайф, которого всегда не хватает. Дик Пиг — качающий вайб, под который ломают стены. Шляпакакрас — абсурдный трэш, где нет логики, только хайп. RockHub — энергия, которая рвёт на биты. IN'N'OUT — звуковой улёт в другую реальность. Это не фестиваль — это Движ. Для ненормальных, неформальных, невоспитанных, не модных, тех, кто не вписывается, а ломает. Для тех, кому по барабану на правила.

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