«Две Аси»: открытие выставки
улица Толмачёва, 17
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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Две Аси — две близкие по ощущению вселенные. Они делают природные, мягкие, биоморфные, местами эфемерные формы, выросшие из внутренних состояний. Их двое, потому что они говорят с реальностью на похожем языке. У каждой — свой мир, но они звучат рядом. Скульптуры, керамика и картины — разные текстуры, разные истории, объединённые светом, таинством и знаками. Приходи загадывать желания «Между двух Ась».
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