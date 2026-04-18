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«Две Аси»: открытие выставки

Салют
улица Толмачёва, 17

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Две Аси — две близкие по ощущению вселенные. Они делают природные, мягкие, биоморфные, местами эфемерные формы, выросшие из внутренних состояний. Их двое, потому что они говорят с реальностью на похожем языке. У каждой — свой мир, но они звучат рядом. Скульптуры, керамика и картины — разные текстуры, разные истории, объединённые светом, таинством и знаками. Приходи загадывать желания «Между двух Ась».

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