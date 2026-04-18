Две Аси — две близкие по ощущению вселенные. Они делают природные, мягкие, биоморфные, местами эфемерные формы, выросшие из внутренних состояний. Их двое, потому что они говорят с реальностью на похожем языке. У каждой — свой мир, но они звучат рядом. Скульптуры, керамика и картины — разные текстуры, разные истории, объединённые светом, таинством и знаками. Приходи загадывать желания «Между двух Ась».