Дракула: [не]выдуманные истории
Бар Коммуна, улица Розы Люксембург, 34
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Про событие
Дракула — это прозвище стало нарицательным. Оно стало отождествляться не с конкретным литературным персонажем, а с образом вампира в принципе. На этой лекции рассмотришь образ вампира, который менялся столетиями. Поговоришь об источнике вдохновения ирландского писателя Брема Стокера. И разберёшь вольную интерпретацию романа «Дракула» — «Носферату». Лектор: Ангелина Черенкова — литературовед, магистр филологии, автор научных исследований.
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