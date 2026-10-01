Дракула — это прозвище стало нарицательным. Оно стало отождествляться не с конкретным литературным персонажем, а с образом вампира в принципе. На этой лекции рассмотришь образ вампира, который менялся столетиями. Поговоришь об источнике вдохновения ирландского писателя Брема Стокера. И разберёшь вольную интерпретацию романа «Дракула» — «Носферату». Лектор: Ангелина Черенкова — литературовед, магистр филологии, автор научных исследований.