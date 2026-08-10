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Достоевский крупным планом: отражение в зеркале экранизаций

Библиотечный Центр «Екатеринбург»
улица Мамина-Сибиряка, 193

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1200₽
Возраст 14+
Кино

Про событие

Экранизация всегда двойственный жест: она приближает классику к зрителю — и одновременно отдаляет, подменяя авторское слово режиссёрским. Но что, если экранизации — не соперники Достоевского, а его зеркала, в которых он является нам каждый раз по-новому? Цикл из трёх встреч «Достоевский крупным планом: отражение в зеркале экранизаций» предлагает сместить оптику. Первая встреча — «Идиот» Акиры Куросавы (1951). Японец переносит действие в Хоккайдо, меняет имена, обрезает сюжет — но зрители узнают автора. Что остаётся от Достоевского, когда от текста почти ничего не остаётся?

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