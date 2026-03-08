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Документальная кантата «Униженные и оскорбленные»

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проспект Ленина, 50

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Открытая репетиция с композитором Алексеем Сысоевым и коллективом «Царапина». Можно подглядеть, как рождается экспериментальная современная музыка. В город приезжает композитор, импровизатор и исследователь музыки Алексей Сысоев. Чтобы познакомиться с ним, его творчеством и современной академической музыкой, приходи на открытую репетицию с коллективом «Царапина». В центре внимания — экспериментальная кантата Алексея Сысоева «Униженные и оскорбленные» для двенадцати поющих и играющих перформеров. В её основе лежат документальные тексты разгневанных граждан. Пропевая эти тексты, музыканты нейтрализуют их негативный смысл и придают им строгое «высокое» наклонение. Формат открытой репетиции предполагает наблюдение живого процесса работы над партитурой под руководством самого композитора, а также возможность задать вопросы музыкантам после окончания встречи. Репетиция будет открыта для слушателей всего один раз.

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