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В этот вечер музыканты Екатеринбурга объединились, чтобы своим творчеством согреть друзей наших меньших. Музыка, уют и доброе дело в один вечер. Все средства от билетов — в помощь животным из ЦРЖ На сцене: — Синдром Главного Героя — theabc — pinkglasses — jokujoku! — sonyaprosti — друнк
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