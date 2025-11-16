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ДоброГиг

Синдром
улица Антона Валека, 12

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Завершение:

700₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

В этот вечер музыканты Екатеринбурга объединились, чтобы своим творчеством согреть друзей наших меньших. Музыка, уют и доброе дело в один вечер. Все средства от билетов — в помощь животным из ЦРЖ На сцене: — Синдром Главного Героя — theabc — pinkglasses — jokujoku! — sonyaprosti — друнк

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