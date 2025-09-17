Сергей Курильченко, автор блога «Комната 24», проведёт тебя по двум с половиной тысячам лет человеческой истории — от Платона и Аристотеля до Первой мировой — и покажет, как философские разговоры в узком кругу единомышленников превратились в самостоятельный жанр антиутопии. Почему Хаксли, Оруэлл, Брэдбери и Замятин до сих пор заставляют тревожно смотреть в будущее? Разберёшься с бокалом в руке. Запись через бота в тг.