Выбор редакции
До Замятина и Оруэлла: кто придумал антиутопию?
Бар «Гости», улица Тимирязева, 10
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Про событие
Сергей Курильченко, автор блога «Комната 24», проведёт тебя по двум с половиной тысячам лет человеческой истории — от Платона и Аристотеля до Первой мировой — и покажет, как философские разговоры в узком кругу единомышленников превратились в самостоятельный жанр антиутопии. Почему Хаксли, Оруэлл, Брэдбери и Замятин до сих пор заставляют тревожно смотреть в будущее? Разберёшься с бокалом в руке. Запись через бота в тг.
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