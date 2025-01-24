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DnB vs Hardcore

Влияние
улица Вайнера, 9А

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Организаторы ставят дополнительно звук и свет. Прокачают это заведение как следует своей атмосферой. Специальный гость: Dr.Freak: один из самых олдовых и опытнх диджеев города Пермь. Духовный лидер и создатель Пермь Хардкор Крю. Двигает хардкор в массы и является одним из локомотивов ХК движа на Урале. Выступал с хардкором на разных фестивалях. Организовал свои мероприятия: Hammer Time, Bass Fighters, Hard Wars. Поддержка резидентов Rave Me! Acid Smile / Uk Hardcore, Singular / Neurofunk / DnB, Antsyle / DnB, Merman / Dnb, Sabnock / Darkside / Crossbreed, Mordvin / Mainstream Hardcore.

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