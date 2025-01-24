Организаторы ставят дополнительно звук и свет. Прокачают это заведение как следует своей атмосферой. Специальный гость: Dr.Freak: один из самых олдовых и опытнх диджеев города Пермь. Духовный лидер и создатель Пермь Хардкор Крю. Двигает хардкор в массы и является одним из локомотивов ХК движа на Урале. Выступал с хардкором на разных фестивалях. Организовал свои мероприятия: Hammer Time, Bass Fighters, Hard Wars. Поддержка резидентов Rave Me! Acid Smile / Uk Hardcore, Singular / Neurofunk / DnB, Antsyle / DnB, Merman / Dnb, Sabnock / Darkside / Crossbreed, Mordvin / Mainstream Hardcore.