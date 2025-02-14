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Дискос Каламанси: Лав Эдишн

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка в честь Дня Святого Валентина под парусами любви «Дискос Каламанси»! Специальный выпуск, ослепляющий, как пылающее сердце! Творческий тандем Славы Душина и Поляны Чудес призывает купидонов со всех континентов отдохнуть на вечеринке с Самоцветиками и не забывать про предназначение стрел и упругость тетивы. Всю ночь в лучах дискошара-сердца, диджеи выпустят флюиды из эйфоричного хауса, пьянящего итало-диско, держащего на грани чувств и эмоций транса. Тебе в помощь — специальное коктейльное меню в честь Валентиновой недели и переводные тату в виде поцелуев. За пультом: Стася, Диджей Тиндер, Слава Душин, Поляна Чудес, Эльфильтр. Вход свободный.

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