Девушки на балконе
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Чёрная комедия актрисы Ноэми Мерлан («Париж, 13-й округ», «Портрет девушки в огне»), премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале-2024. Марсель, 45 градусов. Подруги Николь, Руби и Элиза спасаются от жары на балконе своей квартиры, тайно любуясь красавчиком-соседом. Когда от загадочного незнакомца поступает приглашение, девушки отправляются в гости в дом напротив, не подозревая, что вечеринку ждёт кровавый финал.
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