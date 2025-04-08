Чёрная комедия актрисы Ноэми Мерлан («Париж, 13-й округ», «Портрет девушки в огне»), премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале-2024. Марсель, 45 градусов. Подруги Николь, Руби и Элиза спасаются от жары на балконе своей квартиры, тайно любуясь красавчиком-соседом. Когда от загадочного незнакомца поступает приглашение, девушки отправляются в гости в дом напротив, не подозревая, что вечеринку ждёт кровавый финал.