Почувствуй свободу — соль на губах, загар на плечах, блёстки на коже и лето внутри. Это не просто туса. Это – летний культ телесности, энергии и женской силы. Ibiza — это пляжный культ свободы, флирта и танца до утра. Приходи в белом, в своём летнем тотеме — будь богиней пляжа, шаманкой флирта и жрицей кайфа. Волосы развеваются, ноги сами идут в танец, а музыка льётся в вены. Твой обряд инициации в лето, где каждый вдох — как первый. Белый цвет — твой флаг. Танцы — твой манифест. Свобода, кайф, загар и искренние эмоции. Что тебя ждёт: Погружение в пляжную магию — где каждый вздох наполнен свободой, жаром и флиртом. Фотозона — твой образ + магия света = кадры, которые хочется пересматривать. Спецменю и огненные коктейли — вкус, от которого кружится голова. Чемпионат по бирпонгу с призовым фондом — азарт, смех и вызов. Тату-зона — оставь знак, запечатлей своё лето. Световое, лазерное и музыкальное шоу — взрыв эмоций и телесного кайфа. Девичник: Ibiza — это ритуал пробуждения твоей внутренней богини, праздник силы и женственности, где каждая может быть дикой, яркой и настоящей. Категории билетов: Танцпол — 549р. В стоимость входит 0,3 пива и доступ к танцполу — твоё идеальное начало незабываемой ночи. VIP - 749р. Место за столом на втором этаже в VIP-зоне, Скидка 10% на всё меню бара, Отдельный бар и официант, возможность заказать кальян + шот с летним вайбом — в подарок. VIP-DUO (на двоих + депозит 500р.) - 1149р. Стол на двоих в VIP-зоне (второй этаж), 500р. — депозит на бар или кухню, скидка 10% на всё меню, отдельный бар и официант, возможность заказать кальян + участие в беспроигрышной лотерее с гарантированными призами. VIP-SQUAD (на четверых + депозит 1000р.) - 2149р. Стол на четверых в VIP-зоне (второй этаж), 1000р. — депозит на напитки и еду, Скидка 10% на всё меню, отдельный бар и официант, возможность заказать кальян + участие в беспроигрышной лотерее с гарантированными призами.