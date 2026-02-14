Да, здесь за все виды любви: взаимную, одностороннюю, сложную, и ту самую, к еде после полуночи. Весь вечер на проекторе будут самые нежные и романтичные фильмы, чтобы сердце чуть подтаяло, а настойка заходила ещё мягче. На баре тебя будут ждать фирменные валентинки с пожеланиями от дринктим — вытягивай и наслаждайся любовными словами. И самое сладкое: первые 20 влюблённых получают моментальную фоточку на Instax. Чтобы этот вечер сохранился не только в памяти телефона, но и в бумажном доказательстве того, что любовь — классная штука. Вход свободный, на входе требуется паспорт.