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День всех во всех влюблённых

Здоровье
улица Малышева, 19

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Да, здесь за все виды любви: взаимную, одностороннюю, сложную, и ту самую, к еде после полуночи. Весь вечер на проекторе будут самые нежные и романтичные фильмы, чтобы сердце чуть подтаяло, а настойка заходила ещё мягче. На баре тебя будут ждать фирменные валентинки с пожеланиями от дринктим — вытягивай и наслаждайся любовными словами. И самое сладкое: первые 20 влюблённых получают моментальную фоточку на Instax. Чтобы этот вечер сохранился не только в памяти телефона, но и в бумажном доказательстве того, что любовь — классная штука. Вход свободный, на входе требуется паспорт.

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