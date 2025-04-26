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День независимых книжных

Буквально
3 этаж, проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

В России впервые пройдёт День независимых книжных — и случится он в эту субботу. В «Буквально» придумали кое-что: будут фоном показывать избранные эпизоды сериала «Книжный магазин Блэка», чтобы вместе посмеяться. Каждый независимый книжный — это одновременно авторский ассортимент книг, особая атмосфера и сообщество, выстроенное вокруг любимых историй и событий. Никакой регистрации — только старый добрый сериал о книжнике.

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