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Демоническое: Плохое кино из преисподней
улица Малышева, 35, вход во двор за шлагбаум, двухэтажный жёлтый домик с правой стороны, 1 этаж, домофон 1
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В преддверии Хеллоуина покажут специальную программу плохих фильмов, где творится всякая бесовщина: одеяла нападают на хозяев, полицейские оказываются чертями, которые крадут души, нитки преследуют и душат, убитые в шестнадцать кошмарят своих убийц и многое другое. Не пропусти лучшее демоническое за все сезоны фестиваля. Программа показа: Мягкое, громкое и страшное (реж. Даниил Колошин) – 6 мин Выбор (реж. Михаил Вахонин) – 10 мин Демоны и нити (реж. Лиза Стардаст) – 6 мин Проделки, носящие демонический характер (реж. Анастасия Быкова) – 15 мин Пригород (реж. Леонид Калашников) – 3 мин Контракт (реж. Константин Пакшин) – 24 мин Убита в 16 (реж. Яна Сальникова) – 9 мин Диета (реж. Алиса Колупаева) – 5 мин Вход — DONATION донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )
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