Деконструкция ароматов: мифы, маркетинг и магия
улица Тургенева, 22, 1 подъезд
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Про событие
На лекции ты познакомишься с натуральными и синтетическими парфюмерными материалами, разрушишь распространённые мифы, узнаешь какие теории верны, а какие — лишь ложные убеждения. Лектор: Марина Санникова — парфюмерный панк, который не боится разрушать шаблоны и умеет создавать «эмоции во флакончиках», автор проекта Qmarin Parfum.
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