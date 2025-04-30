На лекции ты познакомишься с натуральными и синтетическими парфюмерными материалами, разрушишь распространённые мифы, узнаешь какие теории верны, а какие — лишь ложные убеждения. Лектор: Марина Санникова — парфюмерный панк, который не боится разрушать шаблоны и умеет создавать «эмоции во флакончиках», автор проекта Qmarin Parfum.