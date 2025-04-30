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Деконструкция ароматов: мифы, маркетинг и магия

улица Тургенева, 22, 1 подъезд

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+

Про событие

На лекции ты познакомишься с натуральными и синтетическими парфюмерными материалами, разрушишь распространённые мифы, узнаешь какие теории верны, а какие — лишь ложные убеждения. Лектор: Марина Санникова — парфюмерный панк, который не боится разрушать шаблоны и умеет создавать «эмоции во флакончиках», автор проекта Qmarin Parfum.

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