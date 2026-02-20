Выбор редакции
Декадентские чтения
улица Малышева, 35
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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки
Про событие
Ну что, готов почитать? Приходи с самыми неординарными, экстравагантными и гротескными стихами. Приготовься обнажить мрачную сторону своей души. Пусть тематика декаданса не сковывает тебя слишком сильно — здесь все за свободные интерпретации. Но, если что, вот тебе инструкция: Помни! Это не эпатаж ради эпатажа! Это глубокая попытка понять современную душу через поиск красоты в уродливом. Мрачные стороны человеческой души заслуживают быть оглашенными. Хорошо, если тебя критикуют и говорят, что проблемы, которые ты выносишь на публику, это проблемы истеричные и больные. Добавь демонизма, абсурда, жестокости, гротеска, символов и аллегорий. Не забудь посмеяться над читателем (не уничижения ради, но создания диалога). Организаторы будут счастливы, если для создания атмосферы ты поддержишь декадентский дресс-код: экстравагантный и демонический. Чтобы поучаствовать, заполни форму до 16 февраля включительно. Тайминг выступления — 5-7 минут. Вход — donation донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )
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