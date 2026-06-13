«Экстаз перед лицом бездны: очарование и опасность декаданса» Этот стиль жизни и искусства провозглашал упадок общественных ценностей, морали и религии, предлагая взамен погружение в экстаз чувственных наслаждений на грани опасности и саморазрушения. На арт-вечере ты погрузишься в концепцию двоемирия — реального и потустороннего. Изучишь философию декаданса, отрицающую счастье как высшую ценность и видящую в страдании источник духовного роста. Рассмотришь эксперименты художников с оккультизмом и изменёнными состояниями сознания. В художественной практике, под эстетические напитки и музыку, нарисуешь миниатюру черепа в цветах маслом на черных холстах. Урок подходит для любого уровня художественной подготовки. Запись в тг.