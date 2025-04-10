Зрители увидят диджитал-образы, цифровую одежду и аксессуары, созданные с использованием 3D-моделирования, и наглядно демонстрирующие историю диффузии между модой, искусством и технологиями. Дефиле прохйдетт под кураторством Sasha Wix, дизайнера цифровой моды, куратора Digital fashion в студии «Щелочь». Регистрация обязательна.