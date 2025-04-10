Дефиле цифровой моды
Верх-Исетский бульвар, 15/4
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Бесплатно
Возраст 6+
Выставки
Фестивали
Про событие
Зрители увидят диджитал-образы, цифровую одежду и аксессуары, созданные с использованием 3D-моделирования, и наглядно демонстрирующие историю диффузии между модой, искусством и технологиями. Дефиле прохйдетт под кураторством Sasha Wix, дизайнера цифровой моды, куратора Digital fashion в студии «Щелочь». Регистрация обязательна.
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