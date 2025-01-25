Дама с Единорогом: Готическая Симфония Чувств
Класс искусств «MIRVOIR» на Ленина, 48
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
В парижском музее Средневековья в аббатстве Клюни, как драгоценный шедевр, хранится уникальная серия гобеленов, известных как «Дама с Единорогом». Эти шестигранные тканые картины, сотканные в конце XV века, представляют собой живописные аллегории «шести» чувств. Каждый гобелен рассказывает свою историю, представляя взаимодействие чувств с разумом, загадочная атмосфера продолжает очаровывать и вдохновлять зрителей спустя столетия. В дискуссии ты обсудишь уникальные средневековые образы, представленные в гобеленах «Дама с Единорогом» и также рассмотришь образ загадочной героини. В художественной практике поработаешь с миниатюрой и прорисуешь фрагмент произведения по мотивам техники гобелен. Работа будет идти маслом на холстах. Занятие подходит для любого уровня художественной подготовки. Запись в тг: https://t.me/azermari
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