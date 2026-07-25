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Ночь Crystal Castles

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1600₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Главный тематический фестиваль, посвященный творчеству группы Crystal Castles возвращается в Екатеринбург. В эту ночь прозвучит обширная подборка музыки, включая хиты и редкие треки группы Crystal Castles. Музыканты будут играть ремиксы на их популярные песни, а также музыку, вдохновленную творчеством группы. Это отличный шанс для поклонников насладиться их музыкой в новом формате и встретиться в живую с единомышленниками. Вечеринка пройдет в формате диджей-сетов. P.S. На всякий случай — данное мероприятие не является концертом группы Crystal Castles.

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