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Coven
Черкасская улица, 12
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от 900₽ до 1400₽
Возраст 0+
Стендап
Вечеринки
Про событие
Танцевальное шоу Tribal Coven. Глубоко в ночи, когда граница между мирами истончается, собирается Ковен. Не ведьмы на метлах, а жрицы древнего танца. Приходи на танцевальное шоу в стиле трайбл. На сцене — мистика, магия, мрачная эстетика и немного ведьминской дерзости. Ты станешь свидетелем обряда, от которого невозможно отвести взгляд. Осмелишься войти в Ковен?
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