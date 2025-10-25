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Coven

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 1400₽
Возраст 0+
Стендап
Вечеринки

Про событие

Танцевальное шоу Tribal Coven. Глубоко в ночи, когда граница между мирами истончается, собирается Ковен. Не ведьмы на метлах, а жрицы древнего танца. Приходи на танцевальное шоу в стиле трайбл. На сцене — мистика, магия, мрачная эстетика и немного ведьминской дерзости. Ты станешь свидетелем обряда, от которого невозможно отвести взгляд. Осмелишься войти в Ковен?

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