Танцевальное шоу Tribal Coven. Глубоко в ночи, когда граница между мирами истончается, собирается Ковен. Не ведьмы на метлах, а жрицы древнего танца. Приходи на танцевальное шоу в стиле трайбл. На сцене — мистика, магия, мрачная эстетика и немного ведьминской дерзости. Ты станешь свидетелем обряда, от которого невозможно отвести взгляд. Осмелишься войти в Ковен?