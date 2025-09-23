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Чумка и Сойка: чтения

мы тут
улица Малышева, 35

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Бесплатно
Возраст 18+
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Про событие

Два поэта расскажут о том, о чём говорить не принято. ... страшное буднично, и случается каждый день. Существует для ничего. Буквы могут сделать так, что плохого в мире станет больше. Хотя бы чуть-чуть. Тексты собственного сочинения. вход: DONATION донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 (т-банк) либо на карту 2200153949736129 (альфа) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )

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