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В день всех святых Чумка споёт немного абстракта и много ужаскора. Приходи в костюме. Реп не призывает к совершению противоправных действий, все совпадения с реальностью случайны. вход: DONATION донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 (т-банк) либо на карту 2200153949736129 (альфа) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )
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