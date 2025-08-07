Как известно, любой уважающий себя ребенок в возрасте примерно 8-9 лет выбирает себе фандом на всю жизнь. 7 августа обсудишь не столько даже великую книгу ХХ века, сколько творчество Джона Рональда Руэла Толкина в целом. Это он написал первое фэнтези? Или не первое? Или это не фэнтези? Что же он все таки написал: the Роман или развлекательное чтиво для великовозрастных балбесов с текстолитовыми мечами? Также тебя ждет увлекательный сравнительный анализ: — Толкин vs Льюис; — Толкин vs Роулинг; — Толкин vs Бажов (внезапно); — Толкин…будет ещё с кем посравнивать. Лекцию проведет Наталия Мамаева — искусствовед, лектор «Русской ассоциации чтения», специалист по истории мировой литературной сказки * обсуждение рассчитано в первую очередь на взрослых, но будет интересно и детям от 10 лет.